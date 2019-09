Anitta deixa de seguir Pedro Scooby e deleta fotos com o ex-namorado do Instagram

Anitta, 26, voltou às redes sociais nesta semana e já proveu mudanças. Nesta quinta-feira (12), a cantora deixou de seguir Pedro Scooby, 31, em sua conta oficial e também deletou todas as fotos que tinha ao lado do ex-namorado. O fato se deu no mesmo dia que uma entrevista que o surfista deu ao colunista Leo Dias, revelando que Anitta terminou com ele pelo telefone, foi publicada.

"Ela terminou por telefone e falou que acabou, que ela precisava do tempo, e eu entendo. As pessoas têm seus motivos. Se ela quer, não vou ficar debatendo", contou.

A cantora retornou às redes sociais nesta terça-feira (10), afirmando que as pessoas estavam loucas na internet. "Negócio tão bom, que era pra todo mundo usar pro bem, mas ficam comentando a vida dos outros, fofocando, divulgando coisas que não sabem se é real".

Em seu Stories, a dona de "Vai Malandra" (2017) disse que ficou afastada por poucos dias por conta de um problema de saúde, mas que voltando na terça mesmo para fazer um novo episódio do programa Anitta Entrou no Grupo, que ela faz ao vivo no Multishow.

"Gente, acabei lembrando porque desliguei meu telefone. A internet está deixando vocês doidos. Fui na DM (mensagem direta), abri uma conversa e uma menina postando: 'entenda a síndrome que fez Anitta parar de trabalhar'. Eu fiquei no chão. Nem minha equipe sabe o que eu tenho, não quero gente se metendo", desabafou. No fim, Anitta descobriu que, na verdade, foi o seu irmão, Renan, o responsável por divulgar de forma errada que ela tinha sido diagnosticada com estafa.

Anitta está solteira desde que terminou o namoro com o surfista. A informação foi publicada no jornal O Dia pela colunista Fábia Oliveira e confirmada ao F5 pela assessoria da cantora.

"Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo. Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha", disse a cantora à colunista.

O surfista se separou da apresentadora Luana Piovani dois meses antes de engatar com Anitta, o que causou uma série de indiretas e até brigas nas redes sociais.