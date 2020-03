Anitta degusta pratos com ouro nas Maldivas e Pabllo Vittar brinca com a situação

Anitta está curtindo uns dias de folga nas Maldivas com seu novo affair, o empresário Gabriel David, e compartilhou características da culinária da região com seus seguidores do Instagram na última segunda-feira (9). A cantora contou que todos os pratos vinham acompanhados de folhas ou raspas de ouro.

Em tom desconstraído, Anitta questionou a relação do organismo com a ingestão de ouro. "Ontem botaram uma folha de ouro em cima do prato. Vou ficar procurando hoje ou amanhã pra ver se vai sair dourado o negócio", brinca.

A cantora surgiu ainda dançando a música "Ouro", de Pabllo Vittar, que respondeu aos stories de Anitta. "A Pabllo Vittar acabou de mandar uma resposta aqui para o meu Stories falando 'c**a um relógio para mim'. Eu vou já dormir com o modelo do relógio", disse, aos risos.

A dona do hit "Bola Rebola" comentou que também recebeu uma bebida que auxilia na disgestão dos alimentos. Os internautas questionaram se ela estava ingerindo ouro de verdade ou apenas folhas douradas comestíveis. "Chef Lucas disse que é ouro de verdade sim, tem até numero de identificação", contou.

O Chef do Restaurante presentou Anitta com um pacote do ouro utilizado nos pratos. A cantora disse que iria colocar o presente em cima do seu bolo de aniversário para que todos possam comer ouro. "A primeira coisa que eu vou fazer quando chegar no Brasil é dar o ouro pra minha tia Marília pra ela botar o ouro em cima do bolo. Estou muito feliz, adorei", afirmou.

Anitta disse que colocar ouro nos pratos está relacionado à proximidade das Maldivas com Dubai, rica região do Oriente Médio. A cantora contou ainda que até comprou uma pulseira de ouro "do nada para entrar na vibe do lugar".