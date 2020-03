Anitta defende permanência de Babu e pede para 'cuidar do Instagram' do brother

Mais votado pela casa do BBB 20, Babu está no paredão desta semana junto com Manu e Victor Hugo. Como de costume, os administradores das redes sociais dos três participantes fizeram rapidamente publicações pedindo pela permanência dos respectivos brothers, com a exceção do perfil de Babu, que só foi se manifestar na manhã desta segunda-feira (9).

A demora não agradou a cantora Anitta, que parece torcer para que o brother fique na casa. Antes da publicação ser feita no perfil dele, ela deixou um comentário na segunda foto mais recente do rapaz.

"Gente, deixa eu cuidar do Instagram do Babu pelo amor de Deus. Cadê vocês pedindo pra ele não sair no paredão? Ajuda a gente", escreveu a cantora.

Quatro horas após o comentário, foi feita a publicação com a hashtag #FicaBabu. Mostrando apoio ao ator, a apresentadora Tatá Werneck comentou com um coração na foto.

Paredão da semana

O paredão triplo formado neste domingo (8) foi composto por Manu Gavassi, emparedada após apertar o botão vermelho do Quarto Branco, Victor Hugo, indicado pelo líder Pyong e Babu, mais votado pela casa.

Babu recebeu votos de Gizelly, Manu, Mari, Ivy e Flayslane, totalizando cinco indicações. Já Pyong, contradisse as expectativas e não manteve a intenção inicial de colocar Prior no paredão. Segundo o brother, ele respeita o jogo de Prior, apesar de não gostar de atitudes que dificultam a convivência na casa, mas realmente não concorda com as estratégias de Victor Hugo.

A eliminação acontece na terça-feira (10) e vem na sequência do histórico paredão que bateu o recorde de votação no reality, disputado entre Pyong, Gizelly e Guilherme - que deixou o programa. Com 416 milhões de votos, a última terça-feira (3) contabilizou mais que o dobro da maior votação até então, que tinha sido em 2019, com 202 milhões de votos, quando Elana deixou o programa ao perder a disputa para Carol e Paula.