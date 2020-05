Anitta critica Regina Duarte: 'Só governa para quem pensa semelhante à senhora?'

Anitta usou as redes sociais para criticar a postura de Regina Duarte durante entrevista à emissora CNN Brasil. No perfil da Secretária Especial da Cultura, a cantora disse que Regina está governando apenas para quem ela sente afeição.

A cantora criticou o posicionamento da Secretária em relação às mortes praticadas durante a Ditadura Militar. Durante a entrevista, Regina minimizou os assassinatos e as torturas praticadas nesse período, e ainda cantou "Para Frente Brasil", hino da Copa da Mundo de 1970, que virou campanha da ditadura na época.

"Se recusar a ouvir uma opinião contrária logo depois de enaltecer os tempos da ditadura me causa muito medo. Até porque eu e muitos dos meus amigos seríamos os primeiros censurados caso esse regime voltasse ao Brasil e nós continuássemos no exercício do nosso trabalho", escreveu Anitta nos comentários da última postagem de Regina.

A artista também cobrou propostas de Regina Duarte para solucionar o problema vivenciado pela classe artística durante a pandemia do novo coronavírus. "Aliás, o que tem sido feito? Todas as prefeituras do Brasil possuem verbas de entretenimento para o povo. Agora, que não estão sendo utilizadas, pra onde está indo esse dinheiro?", questionou.

Anitta disse ainda que o propósito do comentário não era insultar, mas sim questionar a Secretária. A cantora afirmou também que a cultura não se resume somente a balé clássico, orquestras sinfônicas e livros de poesia.

"Por mais que a senhora não tenha medo do vírus, não deveria trabalhar também para os que têm e estão levando a situação a sério? Seu cargo só governa para quem pensa semelhante à senhora? E as famílias que perderam parentes com a doença? Como se sentiriam ouvindo um depoimento de quem faz pouco caso do momento? Onde está a empatia?", finalizou a cantora. Assim como Anitta, muitos artistas se posiconaram contra as declarações da Secretária na entrevista desta quinta-feira (7) a CNN Brasil.