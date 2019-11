Assumidamente bissexual, Anitta revelou à Matheus Massafera que já "ficou" com MC Rebecca. Em um vídeo divulgado na rede social do youtuber, ele questiona se a cantora realmente já teve algo com a MC e ela respondeu: "só beijo, mas ela falou que beijo não conta”.

Os boatos sobre o suposto affair entre elas começaram a circular no início do ano. Rebecca, porém, já negou em entrevistas qualquer caso com a cantora.