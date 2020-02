Anitta comenta sobre show em que passou mal: "Sempre acho que sou um robô"

Anitta passou mal durante um show na tarde desta quarta-feira (26) e teve que deixá-lo antes do fim. A cantora comentou sobre o assunto nesta quinta-feira (27) nas redes sociais e aproveitou para tranquilizar os fãs.

"Ontem eu fui fazer um show, depois desses 700 mil que fiz no Carnaval, sempre acho que sou um robô. Vou parar de ser um robô esse ano, pode deixar", disse a cantora nos Stories.

A artista teve uma queda de pressão por conta do excesso de calor. "Estava um calor insuportável, me colocaram uma roupa de veludo preta. Já estou pronta pra outra. Hoje não, mas sábado já estou pronta pra puxar o bloco quer vocês queiram ou não", relatou.

Anitta desabafou e disse que não estava satisfeita por não ter conseguido terminar o show, além de ter faltado ao "after" que idealizou com as amigas. "Eu planejei esse after com as minhas amigas janeiro todo, porque era o único dia que eu podia. Agora que eu acordei é que veio a raiva. Ai, que ódio", brincou.