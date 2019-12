Anitta cancela show no interior de SP por crise de faringite

Anitta cancelou show em Avaré por causa de crise de faringite. Foto: Reprodução/ Instagram

Anitta, 26, cancelou um show que faria na noite desta sexta-feira (6) em uma festa agropecuária em Avaré (a 265,5 km de São Paulo). Segundo comunicado divulgado pelos organizadores, a cantora teve uma crise de faringite. A apresentação foi transferida para domingo (8) à noite.



"O voo da cantora estava programado para partir do Rio de Janeiro por volta das 18h30. Toda a equipe que acompanha Anitta em seus shows já estava em Avaré e sua estrutura de palco preparada para a apresentação desta noite", diz o comunicado da Emapa (Exposição Municipal Agropecuária de Avaré).



Na quinta-feira (5), Anitta postou vídeos nas redes sociais contanto que estava doente, com febre. Na sexta-feira, antes de cancelar o show em Avaré, disse que estava poupando a voz.



A produção da festa lamentou o ocorrido e confirmou a apresentação de Kevinho, que já estava programada para acontecer no mesmo dia. No domingo, o espetáculo da cantora vai anteceder o show da dupla Jorge e Mateus.



A festa agropecuária tem portões abertos e entrada gratuita, mas são comercializados ingressos para camarotes e área vip. De acordo com o comunicado dos organizadores, informações sobre o acesso a essas áreas especiais devem ser obtidas diretamente nos pontos de venda ou nos locais.