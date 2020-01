Anitta cancela parceria com MC Poze após fãs lembrarem fala homofóbica de funkeiro

MC Poze do Rodo anunciou na segunda-feira (13) uma parceria com Anitta. Mas depois de vários fãs da cantora reclamarem que o funkeiro fez comentários homofóbicos em um vídeo do ano passado, a artista cancelou a colaboração musical com o cantor.



A equipe da cantora escreveu no Twitter QG da Anitta: "Amores, obrigado por todos os avisos, já foi resolvido, não se preocupem". Na sequência, uma seguidora perguntou se ela iria lançar uma música com MC Poze do Rodo. "Não", foi a resposta. A conta é administrada pela equipe da artista. Questionado pela reportagem, a assessoria de imprensa de Anitta não se manifestou sobre o assunto até a conclusão deste texto.



Em vídeo publicado no Stories do seu Instagram, MC Poze do Rodo tinha revelado ao lado do produtor Papatinho, que já trabalhou com Anitta, uma parceria com a artista: "Vamos para o planeta mais uma vez! Anitta, Meno Tody, Papatinho e Dfideliz", disse o funkeiro.



Fãs da cantora começaram a mandar para ela um vídeo de 2019, em que Poze responde para MC Marcelly, se preferiria ter "um filho gay ou lésbica". "Me desculpa, mas não tem como. Não combina. Não vou falar que odeio [gays] para não pegar pesado porque está filmando, mas [preferiria] lésbica."



A assessoria do funkeiro informou que iria mandar um comunicado oficial na noite desta terça-feira (14) sobre o assunto, mas não se manifestou até a conclusão deste texto.