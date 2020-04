Anitta, Bruna Marquezine e Felipe Neto comentam acusações de estupro feitas a Prior

Após as acusações de estupro e tentativa de estupro registradas contra Felipe Prior, o último eliminado da vigésima edição do Big Brother Brasil 20, alguns famosos comentaram sobre o assunto em suas redes sociais.

Internautas cobraram um posicionamento de Anitta. Conhecida por promover grandes festas sempre com a presença de outros famosos, a cantora convidou o ex-BBB quando ele ainda estava confinado, para participar de sua próxima comemoração. Anitta justificou dizendo que achou “que ele tinha se arrependido de comportamentos inadequados que teve na casa”. Em uma série de tweets em que rebateu os seguidores, a artista disse que abomina qualquer ato de violência contra as mulheres.

O embate não terminou por aqui. Alguns usuários do Twitter chegaram a chamá-la de “feminista de Taubaté”, sugerindo que Anitta não é verdadeiramente alinhada à causa. Em resposta, ela disse: “feminista de Taubaté é quem fala o que vocês da internet querem ouvir pra virar top, mas na vida real pisa na primeira mulher que ver na frente que não se enquadra. Te mando um livro cheinho de coisas que fiz e faço botando minha cara a tapa não só por mim mas por várias”.

Encerrando o assunto, a cantora disse que as pessoas deveriam estar dando apoio às vítimas e defendeu que, caso os crimes tenham realmente acontecido, “sem sombra de dúvidas”, Felipe Prior tem que pagar pelo que fez.

Outra famosa que teve contato com o arquiteto foi Bruna Marquezine. A atriz liderou mutirões de votação para que a amiga e participante do reality, Manu Gavassi, não fosse eliminada no último paredão, o que de fato funcionou. Prior foi eliminado com 56,73% dos votos em um paredão histórico, que chegou a marca de mais de 1,5 bilhão de votos.

Depois da eliminação, a atriz conversou com Felipe pelo Instagram e ele brincou dizendo que levaria Bruna e Manu para a Disney, em referência ao discurso que fez quando indicou a cantora ao último paredão. O diálogo foi publicado pelo próprio Prior nos stories, com a legenda “paz entre 1.5 bilhão de pessoas”. Ao se pronunciar sobre as denúncias, Marquezine repostou comentários de @eulaisgomes e @emocomrade:

“Amados, é sobre vítimas, pessoas abusadas. Não é sobre você! Não é sobre dizer que avisou e achar que todo mundo passava pano ou q era burro pq nao sabia. ‘A emissora é culpada, os famosos, a torcida, bla bla…’. Só tem UMA pessoa errada nessa história. E a justiça vai cobrar”.

“Sobre a matéria seríssima de acusação ao ex-BBB, por favor, bote a mão na consciência e não se utilize da dor de três mulheres pra usar como ‘eu te avisei/não era vc que torcia pra ele?’ pro coleguinha. Respeite essas mulheres”.

Contrário a atitudes de Prior no BBB, Felipe Neto incentivou a leitura da reportagem da Marie Claire, que revelou as acusações ao brother eliminado do reality. Nos posts seguintes, o youtuber relembrou posturas do arquiteto, como dizer que gritava com a mãe. “Eu sei que você não sabia que o cara tinha casos de estupro, mas os sinais estavam ali. O problema é que continuamos a normalizar homem violento”, acrescentou.

Neto comentou também sobre uma das últimas falas do ex participante no reality. “Inclusive, vale lembrar que nos seus últimos minutos dentro do BBB, enquanto o Tiago Leifert fazia as considerações finais, o Prior soltou a frase: ‘Sim, eu sou expulso no futebol toda hora’, referindo-se a dar porrada em adversários. Nós-normalizamos-macho-agressivo. Isso é fato!”.

Mesmo com as acusações, segundo mostrou a digital influencer Rainha Matos em um post no Instagram, Prior continua ganhando seguidores. Em outra publicação, a influencer calculou que mais de 100 mil seguidores chegaram ao perfil do ex-BBB, totalizando 5,5 milhões. Hoje, a página conta com 5,6 milhões.