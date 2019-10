Anitta e Vitão protagonizam cenas sensuais no clipe da música "Complicado", no single do cantor paulistano, apontado como promessa no cenário nacional.

No vídeo, os dois são músicos e se conhecem desde a adolescência, mas Anitta ganha o mundo com o sucesso na carreira e Vitão vive uma outra realidade. Anos depois, já famosa, ela volta à cidade e reencontra o rapaz. É quando eles vivem essa paixão e protagonizam uma sequência de beijos.

Assista: