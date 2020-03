Anitta assume namoro com Gabriel David em live no Instagram

Em live no Instagram na noite desta quinta-feira (26), Anitta, 26, assumiu que está namorando. O escolhido é Gabriel David, filho do presidente da escola de samba Beija-Flor. Os dois eram vistos juntos desde fevereiro, inclusive no Carnaval.

Em conversa com a influenciadora digital Camila Coutinho, a cantora falou que está isolada em Angra dos Reis com ele. David viajou com ela para as Ilhas Maldivas.

"Vim para a casa do meu namorado em Angra. Ele também mora com os pais, que são mais velhos e estão sozinhos em casa. A gente veio para cá já faz uns 15 dias. Assim que chegamos de viagem, fizemos o exame. Deu negativo [para coronavírus]", afirmou.

Na conversa, a cantora também falou que pretende lançar algo ainda neste período de quarentena e ainda adiantou como será seu show no Festival Coachella, marcado para o segundo semestre: "Só posso adiantar que será bem brasileiro. Quem assistir vai se sentir numa festa na minha casa".

Anitta disse ainda que ficou triste por ter de cancelar a festa do seu aniversário de 27 anos, no dia 30 de março, por causa da pandemia do novo coronavírus. Conhecida por grandes celebrações, a deste ano teria como tema Anitta no Espaço.

"Hoje acordei um pouco triste porque está chegando meu aniversario e, normalmente, faço aquela festa para muita gente. Faltando quatro dias, eu já estaria começando a fazer a montagem do cenário na minha casa", disse.