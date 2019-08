Anitta assina com empresário americano após anos cuidando de sua própria carreira

Depois de uma briga com sua antiga empresária Kamilla Fialho, Anitta, 36, decidiu tomar o rumo da sua carreira e cuidou dela sozinha pelos últimos cinco anos. Tudo deu certo, tanto que a carioca conquistou uma carreira internacional em que chegou a gravar com Madonna. Agora, no entanto, ela vê que chegou a hora de passar o bastão.

O anúncio foi feito pelo Instagram nesta quinta-feira (01). Ao lado de seu irmão, Renan Machado, Anitta revela que firmou contrato com o empresário Brandon Silverstein, americano que fundou a empresa S10 Entertainment, que mantém escritórios em Nova York e Los Angeles. Entre outros artistas, Silverstein cuida da carreira de Normani, cantora ex-Fifth Harmony, e o cantor Jacob Banks.

"Ser minha própria empresária e artista ao mesmo tempo foi a maior e melhor experiência da minha vida. Amadureci, cresci e aprendi muito. Foi uma missão que me trouxe muito orgulho e sentimento de capacidade, mas também muito cansaço", afirmou a cantora em sua mensagem.

Anitta afirma, ainda, que este é apenas o primeiro grande anúncio de todos que fará nos próximos três meses. "Brandon chega à nossa família Anitta, assim como todos que estão aqui chegaram, aprendendo humildemente sobre nós, com muito respeito a tudo que construímos e com muita vontade de vencer. E, claro, me fazer feliz como artista e ser humano. Que seja um bom novo ciclo", concluiu a cantora.