Anitta aposta em fantasia de lagarto para apresentação na Sapucaí

Anitta escolheu uma fantasia de lagarto para sua apresentação na Sapucaí na última segunda-feira (24). No quinto dia de shows de Carnaval, a cantora também se apresentou em Guarapari, no Espírito Santo, fantasiada de zebra.

Anitta usa fantasia de lagarto na Sapucaí. Divulgação

Anitta usa fantasia de zebra em show no Espírito Santo. Divulgação

A funkeira utilizou fantasias de animais durante todos os dias do Carnaval para alertar sobre a relevância dos animais no ecossistema ambiental. Na quinta-feira (20), Anitta usou uma fantasia de panda.

Já na sexta (21), a cantora apostou em uma fantasia de abelha feita com 15 mil cristais Swaroski para show em Salvador. Em Recife, no sábado (22), o animal escolhido foi cavalo-marinho. Durante o show em São Paulo no domingo (23), a cantora usou uma fantasia de sapo.

Depois do show na Sapucaí, Anitta curtiu a segunda-feira (24) de Carnaval com a família e amigos. "Pelo menos uma noite de Carnaval com eles. Meu coração já tava apertado", escreveu.