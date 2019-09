Anitta afirma que não gosta de 'boy chiclete' e que já fez a 'fila andar'

Anitta, 26, disse na noite de terça-feira (17) que tem "pavor de boy chiclete". "Já chego na voadora. Fico louca. Isso me tira do meu tino emocional. Não consigo nem raciocinar", afirmou. A frase foi dita quando ela apresentava o último programa desta temporada de Anitta Entrou no Grupo, no Multishow.



Nas redes sociais, muitos fãs viram na declaração da cantora uma indireta para o ex, o surfista Pedro Scooby, 30.



Na semana passada, em entrevista ao colunista Leo Dias, do UOL, Scooby disse que foi "muito intenso, muito verdadeiro, muito carinhoso, muito atencioso" com Anitta. "Nunca disse não", afirmou na ocasião. Os dois tiveram um namoro relâmpago, cercado de polêmicas, que chegou ao fim em agosto.



Ainda na noite de terça (17), a cantora também falou que já fez a fila andar "e já beijou uma pessoa". "Tenho uma música chamada 'Não perco meu tempo', queridos", disse.

O surfista também já parece ter superado a ex. Vídeo divulgado por Leo Dias mostra ele beijando outra mulher.