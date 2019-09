Angelina Jolie diz que Malévola é seu alter ego

Em contagem regressiva para a estreia de "Malévola: Dona do Mal", Angelina Jolie, 44, falou sobre a protagonista que interpreta no filme.

Durante um vídeo de bastidores do longa, divulgado pela Disney nesta quarta-feira (4), a atriz deu sua opinião sobre a personagem.

"Neste filme, nós provocamos com a pergunta: 'Somos todos ruins ou somos todos maus?' Malévola não é só má, ela é brincalhona. Eu a amo. Ela é meu alter ego", disse Jolie.

Outras pessoas do elenco também falam suas percepções sobre a protagonista, como a atriz Elle Faning, 21, que vive Aurora (Bela Adormecida): "Ninguém no mundo poderia interpretar Malévola a não ser por Angelina Jolie".

Em maio, a Disney divulgou o primeiro trailer oficial de "Malévola: Dona do Mal", mostrando como o live-action dará continuidade ao primeiro filme, lançado em 2014.

A protagonista e a princesa Aurora precisarão enfrentar novos inimigos nesta jornada para proteger seres mágicos da terra dos Moors. "A história se tornou lenda, mas isto não é um conto de fadas", diz a personagem de Jolie no trailer.

Também integram o elenco Harris Dickinson, que substituirá Brenton Thwaites como Príncipe Phillip; bem como Ed Skrein (de "Deadpool"), Chiwetel Ejiofor ("12 Anos de Escravidão") e Michelle Pfeiffer ("Vingadores: Ultimato").

Com direção de Joachim Ronnig ("Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar"), o mesmo do primeiro longa, o filme chega aos cinemas no dia 17 de outubro.