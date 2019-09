Angelina Jolie diz que Brasil é 'um conto de fadas'

Apesar de interpretar uma vilã mágica em um filme da Disney, é no Brasil que Angelina Jolie, 44, realmente se sente em um conto de fadas."Claro que é uma parte interessante do meu ofício, mas o red carpet nunca foi meu objetivo. Para mim, o Brasil é como um conto de fadas. Sei que existem muitos desafios e dificuldades, mas que país extraordinário! Que gente interessante! Que história incrível, com aquela natureza linda. É um sonho", disse Jolie em uma entrevista ao jornal O Globo.

A atriz está atualmente divulgando o longa "Malévola: Dona do Mal", no qual vive a protagonista. "Esse filme é sobre abraçar sua verdadeira natureza. Espero que encoraje as pessoas a aceitarem quem são. Elas podem ser suaves, guerreiras, selvagens... Não importa, contanto que seja real", diz a atriz, que considera o trabalho "fácil" por amar a personagem. O longa tem estreia marcada para 17 de outubro nos cinemas brasileiros.