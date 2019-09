Angélica fará participação em 'A Dona do Pedaço': 'Vai ser muito divertido'

Angélica, 45, fará uma participação como ela mesma na novela "A Dona do Pedaço", da Globo. A informação foi divulgada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, e confirmada pela apresentadora ao F5.

"Vai ser muito divertido fazer a novela, um convite cheio de carinho e respeito feito pelo Walcyr [Carrasco, autor da trama], que foi quem me presenteou com a personagem Ceci da série 'O Guarani', na rede Manchete, quando eu tinha 16 anos. Adoro a novela e vou contracenar com amigos", contou ela ao F5.

Angélica não deu mais detalhes sobre a sua participação na trama. Segundo Patrícia Kogut, o diretor Boninho, um dos jurados do quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão, também fará um papel em "A Dona do Pedaço".

De acordo com a colunista, ele será o diretor de um reality show de culinária que Angélica vai apresentar dentro da novela. A protagonista Maria da Paz (Juliana Paes) deverá ser uma das participantes do programa. Procurada, a Globo não confirmou as informações.

Boninho já foi dirigiu Angélica no quadro Video Game (2001-2011), dentro do Video Show, e nos programas Angel Mix (1996-200) e Estrelas (2006-2018).

Segundo Kogut, ele está à frente também do novo programa da apresentadora na Globo, que ainda tem previsão de estreia. Angélica está sem atração fixa na emissora desde o fim de Estrelas há um ano e cinco meses. Atualmente, a versão atriz da apresentadora pode se vista no canal Viva, que reprisa a novela infantil "Caça Talentos", sucesso no fim dos anos 1990.