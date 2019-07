Angélica e Luciano Huck levam Benício a Fátima para agradecer pela saúde do filho

Devota, a apresentadora Angélica, 45, foi com sua família até a cidade de Fátima, em Portugal, para agradecer pela saúde do filho do meio, Benício, 11. O garoto se acidentou no dia 22 de junho e bateu a cabeça enquanto praticava wakeboard, em Ilha Grande (RJ).

Junto de Eva, 6, Joaquim, 14, Benício e do marido, Luciano Huck, 47, ela agradeceu na catedral de Fátima. "Ele venceu! Obrigada por todo amor e carinho de todos", publicou ela em suas redes sociais em foto ao lado do menino.

Huck também usou sua rede social para falar de todo os sentimentos. "Dia de agradecer. Os caminhos para conectar, para fortalecer a espiritualidade são inúmeros. O propósito de todo rito religioso é soprar espiritualidade em nós. Toda prática religiosa presta serviço à mística, a vida que se revela interior. É ela que nos sustenta quando os acontecimentos nos retiram o chão, a coragem, a força necessária para sermos capazes de vencer as tormentas que nos surpreendem. Hoje viemos à Fátima. Para agradecer", escreveu ele.

"Minha esposa é cristã e devota. Respeito, e com um sorriso no rosto e coração acolhido, acompanho. Trouxemos as maiores riquezas que a vida nos deu", disse Huck, que é judeu.