Angélica começa a gravar novo programa na próxima semana após dois anos fora do ar

A apresentadora Angélica, 46, começará a gravar na próxima semana alguns quadros de seu novo programa. A informação foi confirmada pela Globo, que não informou detalhes, como nome e data de estreia. Segundo a coluna Ricardo Feltrin, no UOL, a atração seria semanal, por temporada e possivelmente noturna.

A artista, que está fora do ar desde o término do Estrelas, em abril de 2018, já havia confirmado sua volta à TV em 2020 durante participação no Altas Horas (Globo). "O programa vai ter essa minha fase atual bem escancarada, de reflexões, de vida, de momentos", disse na ocasião.

Em setembro de 2018, Angélica chegou a gravar o piloto de um programa, cujo o nome provisório era Curva da Felicidade. Não se sabe, no entanto, se o novo projeto tem relação com aquele anterior.

No Altas Horas, a apresentadora afirmou que os últimos anos passaram rápido para ela, e que essa pausa foi importante e "muito interessante como experiência de vida", já que, em suas palavras, ela trabalha sem parar desde os 4 anos de idade.