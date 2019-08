Andréia Sadi e André Rizek estão namorando, afirma publicação

Os jornalistas Andréia Sadi, da GloboNews, e André Rizek, do SporTV, estão namorando. A informação foi confirmada por amigos do casal ao Blog do Léo Dias. Segundo a publicação, os dois estão juntos há pouco tempo. Entretanto, apesar da confirmação, nenhum dos dois resolveu se pronunciar sobre o suposto relacionamento.

Atualmente, Sadi é uma das repórteres especializadas em política com maior destaque no cenário jornalístico. No G1, ela comanda blog informativo sobre os batidores de Brasília e na GloboNews apresenta, desde fevereiro, o programa "Em Foco com Andreia Sadi".

André Rizek, com 44 anos, é conhecido pelos comentários esportivos polêmicos nas redes sociais. Além dos comentários ácidos sobre a política brasileira, Rizek fez reportagem em 2005, para a revista Veja, com aspectos de denúncia à "Máfia do apito".