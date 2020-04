Andrea Bocelli faz live direto da Catedral de Milão vazia neste domingo de Páscoa

Durante a live, Andrea Bocelli vai cantar músicas como 'Ave Maria', acompanhado da organista Emanuele Vianelli Foto: Reprodução/Instagram

Com o avanço do coronavírus, as atividades culturais estão suspensas de modo geral. Neste cenário, artistas e produtores estão fazendo shows caseiros transmitidos nas redes sociais, estreias de cinema migraram para o streaming, canais de TV abriram seus sinais, museus promovem visitas virtuais e vídeos de espetáculos de dança e de teatro foram disponibilizados na internet.



Neste domingo (12), um dos tenores mais celebrados do mundo, Andrea Bocelli, aproveita o clima de Páscoa para fazer um concerto representando uma "mensagem de amor, cura e esperança", que será transmitido ao vivo, às 14h, em seu canal no YouTube. Intitulada Music for Hope (música para a esperança, em inglês), a performance acontece na Catedral de Milão, também conhecida como Duomo di Milano, localizada em uma das regiões mais atingidas pela pandemia de coronavírus na Itália. No repertório estão obras religiosas, como "Ave Maria".

Confira lista de conteúdos para serem consumidos em casa neste domingo:

Mais música

Para quem ainda está no clima sertanejo de lives passadas, Michel Teló fará um show ao vivo, também às 14h, transmitido pelo UOL, empresa do Grupo Folha, e pelo canal do artista no YouTube. A performance é beneficente e visa arrecadar fundos para que a Unicef distribua produtos de saúde e higiene a famílias em situação vulnerável.

Teatro

Responsável por alguns dos musicais mais bem-sucedidos das últimas décadas, o compositor britânico Andrew Lloyd Webber publica, todas as semanas, a gravação de um dos seus espetáculos, no canal do projeto The Shows Must Go On. Elas ficam disponíveis sempre a partir das 15h das sextas-feiras e podem ser vistas por um prazo de 48 horas -até o domingo. Pegando carona no feriado religioso, a escolha da vez foi "Jesus Cristo Superstar", ópera rock dos anos 1970 que acompanha os últimos dias da figura central do cristianismo.

Podcast

A bailarina e executiva de marketing Daniela Cachich, o publicitário German Carmona e o jornalista, DJ e produtor de festivais Lúcio Ribeiro conversam sobre diversos assuntos no podcast Freestyle. O programa, cujo primeiro episódio já foi lançado, traz o trio entrevistando Sérgio Dávila, diretor de redação do jornal Folha de S/Paulo, a jornalista Néli Pereira, a publicitária Luana Génot e o diretor de marketing do Santos, Marcelo Frazão. Disponível no Spotify e no Deezer.

Exposições

Enquanto as unidades do Centro Cultural Banco do Brasil, localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Distrito Federal, permanecem fechadas, exposições que já passaram por elas têm parte de seu conteúdo disponível online. "Egito Antigo: Do Cotidiano à Eternidade", "Ivan Serpa", "Bjork Digital", "Chiharu Shiota - Linhas da Vida" e "Vaivém" podem ser conhecidas por meio de visitas e catálogos digitais disponíveis no site do CCBB e na plataforma Google Arts & Culture.

Livros

Fechado temporariamente por causa da Covid-19, o Instituto Hilda Hilst começou a publicar, em seu canal no YouTube, vídeos sobre a obra da escritora paulista e também reflexões sobre o atual período de isolamento.

Cinema

Outro programa deste domingo para quem gosta de musicais é o lançamento de mais um episódio da websérie inspirada na exposição "Musicais no Cinema", realizada pelo MIS. Disponível no canal do YouTube do museu, o capítulo recebe Hugo Prata, diretor da cinebiografia de Elis Regina lançada em 2016, "Elis", para falar da relação entre cinema e música.