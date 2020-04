Andrea Bocelli anuncia show online no domingo de Páscoa em Milão

O italiano Andrea Bocelli anunciou uma apresentação online no domingo de Páscoa, dia 12. O show sem plateia vai acontecer no Duomo, catedral de Milão. O cantor de ópera estará acompanhado da organista Emanuele Vianelli.

Bocelli foi convidado pela cidade e garantiu um concerto "que reprenta a mensagem do amor, da cura e da esperança para a Itália e para o mundo", disse em publicação no Instagram.

O tenor disse ainda estar honrado e feliz com o convite. "Acredito na força de rezar juntos; acredito na Páscoa cristã, um símbolo universal do renascimento que todos, crentes ou não, realmente precisam agora".

O repertório da apresentação reúne obras religiosas conhecidas, a exemplo de 'Ave Maria', de Pietro Mascagni. O concerto ao vivo vai ser transmitido no canal do italiano no YouTube, a partir de 14h.

A Itália é um dos países mais afetados com a pandemia do coronavírus. Apesar de concentrar a maior taxa de mortalidade causada pela doença, no último domingo (5), o país reportou o menor número de óbitos das duas últimas semanas.