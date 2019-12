Ancine divulga ranking com os 20 filmes de maior bilheteria em 2018 no Brasil

A Ancine disponibilizou na última quinta-feira (5) o Anuário Estatístico do Cinema Brasileiro de 2018. A análise contém uma lista com os 20 filmes de maior bilheteria de 2018. "Vingadores: Guerra Infinita", "Nada a Perder" e "Os incríveis 2" ocupam as três primeiras posições do ranking.

O primeiro lugar ficou com "Vingadores: Guerra Infinita", com arrecadação de quase R$ 240 milhões. Na trama, os heróis da Marvel se reúnem para impedir que o vilão Thanos junte todas as Jóias do Infinito e mate metade da população mundial. O longa também ocupa a primeira posição do ranking dos filmes de maior bilheteria da última década (2009-2018).

A história do bispo evangélico Edir Macedo ocupa a segunda posição do ranking 2018, com o filme brasileiro "Nada a Perder". A obra cinematográfica embolsou mais de R$120 milhões. O anuário também revelou que a produção brasileira é a segunda de maior sucesso de bilheteria da última década (2009-2018). A animação da Disney "Os Incríveis 2" conquistou os brasileiros com a narrativa de uma família de super heróis que descobrem super poderes no filho mais novo e ficou na terceira posição do ranking. O sucesso do filme resultou em R$145 milhões para a indústria cinematográfica norte-americana.

185 lançamentos nacionais

O anuário de 2018 destacou o sucesso dos títulos brasileiros lançados, que teve um número recorde de 185 títulos, o maior da série histórica entre 2009 a 2018. Os filmes venderam mais de 24 milhões de ingressos, o que representou uma participação de público de 14,8%. A participação dos filmes brasileiros é a maior da América Latina, superando a participação da cinematografia nacional na Argentina e Colômbia.

Confira o ranking com os 20 filmes de maior bilheteria 2018:

1. Vingadores: Guerra Infinita

Público: 14.501.280

Bilheteria: R$238.020.232

2. Nada a Perder

Público: 12.184.373

Bilheteria: R$120.992.794

3. Os Incríveis 2

Público: 9.809.291

Bilheteria: R$145.011.793

4. Pantera Negra

Público: 7.438.252

Bilheteria: R$ 120.998.283

5. Aquaman

Público: 5.584.309

Bilheteria: R$ 92.326.364

6. Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

Público: R$5.375.364

Bilheteria: R$74.786.196

7. A Freira

Público: 5.293.026

Bilheteria: R$76.375.810

8. Jurassic World – Reino Ameaçado

Público: 5.258.742

Bilheteria: R$80.619.075

9. Jumanji: Bem-Vindo à Selva

Público: 4.772.758

Bilheteria: R$74.059.745

10. Venom

Público: 4.605.459

Bilheteria: R$ 72.243.415

11. Deadpool 2

Público: 4.601.084

Bilheteria: R$66.934.777

12. Cinquenta Tons de Liberdade

Público: 4.331.153

Bilheteria: R$64.423.845

13. Animais Fantásticos: os Crimes de Grindelwald

Público: 3.550.891

Bilheteria: R$59.301.701

14. O Touro Ferdinando

Público: 3.450.295

Bilheteria: R$47.176.399

15. Homem-Formiga e a Vespa

Público: 3.257.029

Bilheteria: R$ 50.051.271

16. Extraordinário

Público: 2.896.167

Bilheteria: R$ 41.534.110

17. Os Farofeiros

Público: 2.604.658

Bilheteria: R$ 36.820.843

18. Missão Impossível – Efeito Fallout

Público: 2.550.784

Bilheteria: R$ 44.626.592

19. Fala Sério, Mãe!

Público: 2.385.118

Bilheteria: 31.630.190

20. Bohemian Rhapsody

Público: 2.896.729

Bilheteria: 51.563.245