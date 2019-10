Anahí usa referência do RBD para anunciar nova gravidez e emociona fãs

A cantora mexicana Anahí, 36, usou as redes sociais na segunda-feira (28), para anunciar sua nova gravidez, fruto do casamento com o ex-governador do estado de Chiapas, no México, Manuel Velasco Coello.

Mãe do pequeno Manuel, 2, a artista aproveitou o momento e emocionou os fãs que a acompanham desde o seriado de sucesso dos anos 2000 Rebelde, que originou a banda RBD, formada com Dulce Maria, Christian Chavez, Alfonso Herrera, Maité Perroni e Christopher von Uckermann.

Anahí usou o clássico grito do grupo mexicano em seu stories do Instagram: "Yo dígo R, tú dices... BEBÉ!", e levou os fãs à loucura quando completou a frase, depois de algumas horas, com a sua foto mostrando a barriga na capa da revista mexicana Quién.

"Com muita felicidade compartilho com vocês esta notícia linda (...) É uma mistura de sentimentos lindos. Vejo o meu bebê e não consigo acreditar que ele será o irmão mais velho. É um momento muito bonito e só peço a Deus que tudo corra bem, com saúde e paz. Obrigada por sempre estarem comigo em uma vida inteira de emoções", escreveu ela.

Casada com Manuel Velasco desde 2015, a ex-RBD está afastada das paradas musicais e da televisão desde 2016, quando lançou o álbum de estúdio "Inesperado".

Nas redes sociais, os fãs vibraram com a novidade e se divertiram com a brincadeira feita pela cantora. "Que venha uma Mia Colucci agora!", brincou um internauta, fazendo referência a personagem da Anahí no seriado mexicano.