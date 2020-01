Ana Maria Braga tira folga e não apresenta edição do Mais Você desta sexta-feira (31)

Ana Maria Braga não comandou a edição do programa Mais Você (TV Globo) desta sexta-feira (31). A repórter Talitha Morete assumiu o lugar da apresentadora. Na última segunda (31), Ana Maria anunciou que está enfrentando um novo câncer de pulmão.

Para tranquilizar os telespectadores acerca do estado de saúde da apresentadora, Louro José disse, logo no início do programa, que Ana Maria tirou apenas um dia de folga para descansar. "Hoje a Ana não pôde estar aqui com a gente. Ela está bem, mas se permitiu tirar uma folguinha hoje para dar uma descansada, que é melhor para ela", disse.

A apresentadora iniciou o tratamento contra a adenocarcinoma no pulmão no último sábado (24). No processo, ela fará uma combinação de quimioterapia e imunoterapia. Os procedimentos serão realizado a cada 21 dias.