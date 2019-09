Ana Maria Braga se refere à personagem da mulher de Antônio Fagundes como "sem graça"

No programa Mais Você desta quarta-feira (11), o ator Antônio Fagundes foi pego de surpresa por Ana Maria Braga. A apresentadora fez uma comparação entre as personagens de Grazi Massafera, que interpreta Paloma, e Alexandra Martins, esposa do ator, que dá vida à Leila em Bom Sucesso. "Ele estava com uma cuidadora bem sem graça ali, né?", disse Ana, referindo-se à Leila.

Com humor, Fagundes defendeu a personagem da mulher, tirando o foco do comparativo entre as personagens femininas da trama das sete. "Ela não era acompanhante, era enfermeira, tadinha. Ela sofre na mão dele", justificou.

Alesssandra fez uma participação no programa matinal por meio de vídeo em homenagem ao ator. "Já foram tantos trabalhos juntos, né? E virão muitos outros!", destacou a parceria e sintonia entre os dois que começaram a namorar em 2008.