Ana Maria Braga retorna ao comando do Mais Você na próxima segunda (2)

A apresentadora Ana Maria Braga, 70, já tem data para retornar ao posto do Mais Você. Será na próxima segunda-feira (2), junto de Louro José.

A apresentadora teve de deixar a atração dias antes do início oficial de suas férias por conta do tratamento de um câncer de pulmão. Desde então, Patrícia Poeta e Fabrício Battaglini comandaram o matutino. A notícia foi dada pela própria dupla no Bom Dia Brasil desta sexta-feira (28).

Durante as férias, Ana Maria Braga se casou com o francês Johnny Lucet, 55. O anúncio foi feito no programa Mais Você (Globo) de segunda-feira (10) pelos apresentadores Fabrício Battaglini e Patrícia Poeta.