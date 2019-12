Ana Maria Braga relembra polêmica e entrega presente a Taís Araújo dentro de uma abóbora

No Mais Você desta segunda-feira (16), Taís Araújo foi convidada para o café da manhã com Ana Maria Braga e ganhou uma surpresa. A apresentadora relembrou a polêmica envolvendo a atriz em 2017, quando ela se recusou a comer o alimento durante o programa, dando um presente inusitado.

No fim da entrevista, Ana Maria pediu para a produção entrar com um abóbora. Logo depois, a apresentadora anunciou que o presente estaria dentro do fruto: uma sodalita, pedra considerada como fonte de energias positivas. "Taís é sagitariana, de 25 de novembro, entusiasmada, e para dar mais energia, descobrimos que tem uma pedra que é sua aliada, a sodalita. Traz uma energia, estimula liberdade de pensamento...", explicou a anfitriã.

As duas aproveitaram o momento para esclarecer os rumores de que estariam brigadas. "A gente nunca brigou, viu seus fofoqueiros?", disse Ana Maria. "Mas também brigar por conta de uma abóbora é demais, né?", completou Taís.

O assunto, mais uma vez, rendeu nas redes sociais e os internautas se divertiram com a situação: