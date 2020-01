Ana Maria Braga recebe homenagem ao vivo em apoio ao tratamento contra câncer de pulmão

Ana Maria Braga foi surpreendida pela equipe do programa Mais Você na manhã desta terça-feira (28). Em um momento de homenagem ao vivo, a apresentadora recebeu as mensagens de força dos colegas de trabalho por conta do anúncio de que está em tratamento contra um câncer no pulmão.

Ela merece todas as homenagens! 🌺 @ANAMARIABRAGA recebeu um carinho especial da equipe no final do #MaisVocê de hoje ➡️ https://t.co/KdnfGTihb6 pic.twitter.com/ZSH3vM3Wbd — Mais Você (@MaisVoce) January 28, 2020

Durante o encerramento da edição do programa matinal, Louro José anunciou a homenagem. "Agora é comigo, não é contigo. Tem um pessoal aqui que queria te dar um beijo. A gente já passou por isso antes, a gente venceu e a gente vai passar outra vez!", declarou. A equipe apareceu diante das câmeras batendo panelas e carregando flores, causando emoção em Ana Maria.

No início do Mais Você, Ana Maria já havia agradecido as mensagens recebidas por conta do anúncio da doença. "Não dou conta de agradecer só no dedo tanta gente que entrou em contato comigo. Eu queria agradecer. Teve mensagem de tudo quanto é jeito, mas todas elas importantíssimas para mim", disse.

Tratamento

Ana Maria revelou o novo câncer durante a manhã de segunda (27). Após reservar os minutos finais da atração televisiva para comentar com os telespectadores, ela explicou que o diagnóstico é mais agressivo que os anteriores, já combatidos por ela três vezes. "É um adenocarcinoma, semelhante aos outros, mas mais agressivo e não passível de cirurgia ou radioterapia".

Por fim, Ana pediu a compreensão do público e afirmou já estar em processo de tratamento.