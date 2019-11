Ana Maria Braga manda 'boas energias' para Gugu Liberato no 'Mais Você'

Ana Maria Braga aproveitou o Mais Você desta sexta-feira, 22, para falar sobre Gugu Liberato, vítima de um acidente doméstico na quarta-feira, 20, em Orlando, nos Estados Unidos. O apresentador da Record TV está internado na UTI e Ana encerrou o programa da Globo com uma mensagem para o colega de profissão, de 60 anos.



"Eu queria deixar as melhores vibrações para o Gugu. Ele é muito querido por todos, especialmente por mim, que tive a oportunidade de conviver com ele. Essa corrente de boas energias vai fazer a diferença para ele", disse.



Os familiares de Gugu já estão nos Estados Unidos para acompanhar o quadro clínico do apresentador. Além de Ana Maria Braga, outras personalidades também comentaram o caso. "Querido Gugu, eu e minha esposa estamos em orações e pedindo muito a Deus para te restabelecer prontamente", escreveu Celso Portiolli que apresenta o Domingo Legal. O programa é considerado um dos principais da carreira de Gugu Liberato, que saiu do SBT em 2009.



Otávio Mesquita pediu orações ao colega: "ele faz parte da minha vida profissional. Me ajudou muito. Deus vai proteger." Marcos Mion também começou a edição desta quinta-feira, 21, de A Fazenda falando sobre o estado de saúde de Gugu Liberato.



A exibição do Canta Comigo, reality show comandado por Gugu, não deve sofrer alterações, uma vez que o conteúdo foi gravado previamente. A final está prevista para ir ao ar no dia 4 de dezembro.