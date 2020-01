Ana Maria Braga é diagnosticada com um novo câncer de pulmão

Ana Maria Braga anunciou que está com um novo câncer de pulmão nesta segunda-feira (27), durante o Programa Mais Você. A apresentadora está enfrentando um adenocarcinoma, um tipo mais agressivo da doença.

Para tratá-la, ela fará uma combinação de quimioterapia com imunoterapia, já que não é possível a realização de radioterapia ou cirurgia para a retirada do tumor.

A apresentadora iniciou o tratamento contra a adenocarnicoma no último sábado (24). O procedimento acontece a cada 21 dias. "Em alguns dias eu não sei, tenho mais uns ciclos de imunoterapia e quimioterapia. Espero estar com vocês até o dia 7", disse Ana, que já estava com férias programadas para fevereiro.

Em 2019, a apresentadora havia sido diagnosticada com outros dois cânceres no órgão respiratório. Um deles foi retirado com cirurgia e o outro, com radiocirurgia.

Ana Maria já enfrentou um câncer de pele em 1991 e descobriu, em 2001, que estava com câncer no intestino. A apresentadora precisou fazer quimioterapia, ficando 4 meses longe do programa.