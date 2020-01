Ana Maria Braga antecipa férias para a próxima segunda devido ao tratamento contra o câncer

Ana Maria Braga, 70, optou por antecipar suas férias para segunda-feira (3) a fim de descansar devido ao seu tratamento contra o câncer no pulmão, doença que já teve outras três vezes. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (31) pela Globo à reportagem.

De acordo com a emissora, a apresentadora será substituída por Patrícia Poeta e Fabricio Battaglini, que normalmente são os suplentes de Ana Maria. Eles ficarão no lugar dela durante todo o mês de fevereiro.

No programa desta sexta (31), os telespectadores foram surpreendidos com a ausência de Ana Maria Braga. No lugar dela, a jornalista Thalita Morete apresentou o Mais Você. "É uma honra estar aqui e uma responsabilidade", disse.

Louro explicou que Ana Maria estava bem, mas que foi dada uma folga para que ela descansasse. Na segunda-feira (27), a apresentadora afirmou que tinha começado a fazer quimioterapia em São Paulo.

"Quem está me tratando é o doutor [Antonio] Buzaid e ele diz que entrou nessa briga comigo como entrou nas outras: entrou para ganhar. E eu não tenho nenhuma dúvida de que vou ganhar", afirmou ao vivo.

Ana Maria disse também que os telespectadores não deveriam ficar preocupados com a ausência dela em fevereiro, uma vez que ela e Louro José já tinham férias programadas para 7 de fevereiro antes do diagnóstico da doença. Eles vão tirar três semanas de descanso.

"Espero poder estar aqui com vocês até o dia 7, e quero contar com a sua força do outro lado. A vida aqui continua normal. Tenho muita fé e uma força em Deus, e acredito que vou sair disso", afirmou a apresentadora.

Anteriormente, ela enfrentou um câncer de pele em 1991 e descobriu, em 2001, que estava com câncer detectado na virilha e no reto. Em dezembro de 2015, ela revelou durante o Mais Você que estava tratando um câncer no pulmão.