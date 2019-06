Ana Furtado comemora fim de tratamento contra o câncer em postagem nas redes sociais

Ana Furtado fez postagem no Instagram nesta segunda-feira (10) e agradeceu pelo encerramento do tratamento contra o câncer. A apresentadora revelou a luta para alcançar a cura da doença ainda em maio do ano passado, quando já havia feito uma cirurgia retirar um tumor da mama. Agora, ela conta, mais uma etapa foi finalizada.

"Hoje encerro o ciclo do meu tratamento. É dia de retirar o Port Cath (catéter), que foi o meu companheiro durante todo esse tempo", iniciou no texto da imagem. Segundo Ana, o mecanismo foi responsável por fornecer os medicamentos para o tratamento que possibilitou a cura.

Nos comentários, fãs e amigos pessoais da artista deram os parabéns e deixaram mensagens de força para o momento. "Parabéns, querida! Pela sua força! Pela sua coragem! Parabéns!", escreveu Tatá Werneck. "Parabéns Ana! Vitória abençoada!! Muita luz!", também respondeu a jornalista Glenda Kozlowski.

Durante revelação da doença, Ana confirmou que a descoberta veio após um autoexame e uma mamografia. No fim do ano passado, ela também comemorou o fim do tratamento com a radioterapia.