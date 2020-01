Ana Clara apresenta série especial com dez episódios dos melhores momentos do 'BBB'

A 20ª edição do Big Brother Brasil só chega à Globo no próximo dia 21. Porém, os ansiosos de plantão já podem conferir uma espécie de esquenta com os melhores momentos do reality. O Globoplay estreia nesta sexta (10) a série Big Data - Retrospectiva BBB, com dez episódios de 20 minutos com os momentos mais marcantes de todas as edições do BBB vistos de uma forma humorada.

A ex-participante Ana Clara é quem apresenta as cenas na plataforma. Dentre os títulos de cada episódio há "Não pisa no meu calo", "Não era amor, era cilada" e "Tá com nada, tá com tudo e tá com fome", que já mostram mais ou menos o teor do que poderá ser visto.

A série exibe cenas de apertos com brigas e dramalhões, provas memoráveis e situações que geraram memes, os barracos históricos, as discussões hilárias, as vinganças, os romances, bordões e pérolas dos BBBs.

De acordo com a emissora, dentre os momentos que prometem risadas estão Tatá Werneck como a participante Valdirene no BBB 14, o retorno de Gleice no BBB 18, Deborah Secco na casa do BBB8 e uma briga por leite condensado no BBB1.

Na nova temporada, a Globo promete ampliar os poderes do líder da casa.

A emissora garante alguns spoilers desde já e adianta que o time de moradores será formado por várias tribos e terá uma mescla entre anônimos inscritos e convidados.

Além disso, tanto a decoração da casa quanto as provas serão remodeladas. Haverá releituras de clássicos de edições passadas para fazer com que o telespectador e o próprio morador da mansão relembre dos principais momento das 20 edições.