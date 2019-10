Ana Carolina anuncia show em Fortaleza para o próximo mês

Ana Carolina confirma show em Fortaleza para o próximo mês, no dia 15, na Praça Verde do Dragão do Mar. A apresentação faz parte da nova turnê da cantora, Fogueira em Alto Mar.

Após pausa de seis anos, Ana Carolina volta aos palcos com um EP de 12 músicas inéditas e os principais sucessos. A turnê, que comemora os 20 anos de carreira da cantora, já passou por Recife, e passará por Salvador antes de chegar a capital cearense. O valor dos ingressos ainda não foi divulgado.

O último clipe lançado pela artista aborda a música "Com Vista Para Amar", presente no novo EP, assista: