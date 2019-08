Ana Cañas e A Banda Mais Bonita da Cidade fazem show em Fortaleza nesta sexta (23)

Fortes, intensas e com o poder de nos fazer refletir sobre questões da vida. Essas são as características em comum que existem entre as canções dos novos shows "TODXS", de Ana Cañas, e "De cima do mundo eu vi o tempo", da Banda Mais Bonita da Cidade. Os artistas voltam à Fortaleza nesta sexta-feira (23) e se apresentam como parte da programação da Semana SESC de Artes Integradas.

O novo álbum, "TODXS", de Ana Cañas é marcado por forte cunho político, mensagens à favor da liberdade, do amor e do respeito ao próximo, além de abordar nas letras das músicas pautas feministas e de defesa dos direitos das minorias. A cantora esteve em Fortaleza no ano passado em uma temporada na Caixa Cultural e retorna agora acompanhada de Mônica Agena, na guitarra e violão, e do DJ Nato PK.

A Banda Mais Bonita da Cidade retorna a Fortaleza com seu terceiro disco "De Cima do Mundo Eu Vi o Tempo" Reprodução/Facebook



Também mais madura, A Banda Mais Bonita da Cidade traz o repertório de seu terceiro disco, "De Cima do Mundo Eu Vi o Tempo", com letras fortes e melancólicas, ao mesmo tempo que suaves. O single "Tempo" trata de uma reflexão sobre a efemeridade do tempo e como observamos a sua passagem.

50 atrações em uma semana

No primeiro dia também se apresentam o espetáculo “Mnemosine: Porque Memória Feminina”, da artista e narradora de histórias Paula Yemanjá e apresentações do artista Zéis, do Maracatu Vozes da África. No sábado (24), ganham destaque os espetáculo “Interior”, do Grupo Bagaceira de Teatro e show especial do grupo paraibano Cabruêra. Não faltam também atrações infantis, como os espetáculos “Má-Gí-Áh com Palhaço Bibildo”, do grupo Panelinha de Teatro e “As Aventuras de João Sortudo”, da Cia Prisma de Artes, por exemplo.

A Semana SESC de Artes Integradas encerra com show do grupo “As Bahias e a Cozinha Mineira”, lançando seu terceiro álbum “Tarântula” que traz também o tom político, mas também falam sobre afeto e cotidiano.



Para participar da programação que reúne mais de 50 atrações divididas entre teatro, dança, música, literatura, audiovisual e artes visuais, o Sesc Ceará solicita doação de 1 kg de alimento para o programa Mesa Brasil. Para os shows de abertura e encerramento, o valor do ingresso é de R$ 5,00 com doação de 2kg de alimento para todos.