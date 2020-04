'Amor de Mãe' poderá ser estendida, afirma Regina Casé

A atriz Regina Casé, 66, participou de umas das lives diárias do humorista Fabio Porchat, 36, no Instagram. Ao falar sobre o sucesso de "Amor de Mãe" (Globo), ela afirmou que a novela deverá ser estendida após a quarentena.

A ideia é poder contextualizar tudo o que já aconteceu na trama na antes dela voltar ao ar, segundo a colunista Patricia Kogut. A Globo está preparada para manter reprises de sua programação até agosto.

"Amor de Mãe" teve o último capítulo desta temporada exibido no dia 21 de março, com o atropelamento de Rita (Mariana Nunes) por Thelma (Adriana Esteves), depois que Rita vê a outra subornar o enfermeiro que daria a Lurdes (Regina Casé) pistas sobre Domênico (Chay Suede).

No Twitter, telespectadores chamaram a atenção para a coincidência entre o enredo da vez e "Avenida Brasil", quando a pedra no sapato da personagem de Adriana Esteves também se chamava Rita (então vivida por Débora Falabella).

Casé fez alguns vídeos em suas redes sociais dizendo o quanto sentia falta do carinho das pessoas na rua pelo sucesso de sua personagem, Lurdes.

Produções Suspensas

"Fina Estampa", que foi ao ar entre os anos de 2011 e 2012, voltou à Globo no último dia 23, no lugar de "Amor de Mãe", após a suspensão das gravações de novelas devido à pandemia do novo coronavírus. "Novo Mundo" (2017) e "Totalmente Demais" (2015-2016) também foram escolhidas para reprisarem.

A única novela que a Globo manteve em sua grade com episódios inéditos foi "Malhação - Todas as Formas de Amar", que terminou na primeira sexta de abril (3). Desde então, a Globo exibe no mesmo horário a vencedora do Emmy "Malhação - Viva a Diferença" (2017-2018).

Na primeira vez em que foi transmitida, "Fina Estampa" alcançou média de 39,1 pontos na Grande SP (cada ponto do Ibope representava na época 67 mil lares), . Em sua primeira semana de reexibição, ela alcançou 34 pontos de média, igualando índice de "Amor de Mãe", em sua última semana (cada ponto do Kantar Ibope equivale a 74,9 mil lares).