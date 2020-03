Altas Horas reúne estrelas do Axé Music em edição especial; gravações foram suspensas por pandemia

A edição especial do próximo ‘Altas Horas’, no ar dia 28 de março, promete animar a noite de sábado dos amantes do Axé Music. Para fazer o chão tremer e levantar a poeira, a festa fica por conta da animação e voz de ninguém menos que Ivete Sangalo, Cláudia Leitte, Daniela Mercury, Bell Marques, Margareth Menezes, Beto Jamaica, Compadre Washington, Ricardo Chaves, Durval Lelys e Mari Antunes. Os artistas convidados fazem uma retrospectiva dos grandes sucessos da carreira, além de uma animada homenagem ao Axé, ritmo que arrasta multidões por todo o país e que marcou a música popular brasileira.

O clima é de micareta baiana, ao som de “Bem-vindo a Salvador” (“We are Carnaval”), formado pelo quarteto Ivete, Daniela, Margareth e Cláudia. A apresentação é só o começo de uma noite que celebra a alegria dos convidados, com hits e histórias de muitos Carnavais. Sucesso dos anos 90, o grupo É o Tchan! também esquenta a plateia ao tocar “Melô do Tchan” e, para a surpresa de todos, conta com a participação especial de Cláudia Leitte como a “nova loira do Tchan”, garantindo risadas e aplausos.

Nesta edição especial do ‘Altas Horas’, o papo também é leve e descontraído. Serginho Groisman pergunta sobre a história do Axé, além de curiosidades da carreira dos convidados. Os cantores contam detalhes que surpreendem. “Já me confundiram com a Claudinha”, comenta Margareth. Ivete complementa: “Tinha uma pessoa que estava tão convicta de que eu era Daniela que entrei na onda, não queria decepcioná-la.”

Ícone e uma das maiores representantes do estilo, Daniela Mercury se apresenta no palco da atração e canta o sucesso “O canto da cidade”. Já Ivete Sangalo anima o estúdio com “A Festa” e Cláudia Leitte com “Exttravasa”. Em “100% você”, Bell Marques canta com os colegas e a plateia, enquanto o improviso fica por conta de Margareth, na canção “Faraó”. No programa, Serginho ainda convida a plateia a descer da arquibancada e curtir, no centro da arena, um compilado com “Fricote”, “Milla” e outros hits.

O ‘Altas Horas’ vai ao ar logo após o ‘Big Brother Brasil’, em uma edição especial que marcou os 20 anos de sucesso da atração. As duas décadas do programa comandado por Serginho Groisman, que serão completadas em outubro, estão sendo celebradas desde o início de março.