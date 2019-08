Alok revela sexo do 1º filho em vídeo; assista

Alok publicou na noite de quinta-feira, 15, um vídeo do chá de revelação do seu primeiro filho, horas depois de Romana Novais, grávida de quatro meses, divulgar a foto do último ultrassom.

O casal deu a novidade estourando um balão com bexigas azuis dentro - simbolizando que espera por um menino. Momentos antes, o músico disse que estava "super ansioso" e relembrou da última gestação de sua mulher, que perdeu o bebê durante a gravidez, há um ano.

"Estava contando os dias para chegar este momento. Da última vez eu tinha certeza que era menina e acertei. Desta vez, eu tenho a convicção muito forte de que vai ser menino, porque tenho sonhado com menino", disse. "Quero muito ser pai de menino e de menina. Nós [Romana e eu] teremos mais de um filho. Esse é o primeiro. Que venha com muita saúde", completou.