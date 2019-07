Alok relembra momentos da infância no Tamanho Família

Alok se emocionou e chegou a chorar durante o programa Tamanho Família, apresentado por Márcio Garcia, que foi ao ar na tarde deste domingo (14), na Globo. O DJ relembrou momentos da infância com os familiares e revelou fotos antigas.

Alok com a família Arquivo Pessoal / Reprodução TV Globo

Alok e Bhaskar como DJ's já na infância Arquivo pessoal / Reprodução TV Globo

Bhaskar e Alok na fase adolescente Arquivo pessoal / Reprodução TV Globo

Alok tocando ainda na adolescência Arquivo pessoal / Reprodução TV Globo

Ao falar sobre a origem de seu nome, a morte de um tio veio à tona, e Alok começou a chorar. "Foi o seu tio, que faleceu há pouco tempo? Você era muito ligado a ele, né?", perguntou o apresentador ao músico.



"Pra te falar a verdade, eu fico muito assim porque eu não era. Poderia ter sido mais, entendeu? Na vida às vezes a gente se preocupa com tantas coisas que são, de certa forma, fúteis, e esquece de viver o momento, o presente. Aproveitar de estar perto", respondeu.



Na sequência, continuou: "Colocava outros valores na frente de um relacionamento que eu poderia ter tido com ele, melhor. Na reta final da vida dele, fiquei muito do lado dele. Uma forma mesmo, eu acho, de conseguir reatar. E ele foi. Todos nós vamos um dia. A questão é só como que a gente vai fazer o proveito da nossa vida."

Alok com a família e o apresentador Márcio Garcia no programa Tamanho Família Globo / Paulo Belote



"Não é mais o medo da morte. É o medo de ter uma vida em vão. E a minha eu tô fazendo tudo que eu posso para fazer uma vida que tenha um legado positivo na vida das pessoas", concluiu o DJ, ainda emocionado.



Em outro momento, Alok voltou a chorar ao assistir a um vídeo em que sua avó aparecia.

*Com informações do Estadão Conteúdo