Alok lança versão remix de 'Physical', de Dua Lipa; ouça

O DJ e produtor brasileiro Alok, anunciou nesta quinta-feira (9) a sua mais nova parceria de sucesso internacional com a cantora britânica Dua Lipa.

A vencedora de dois Grammys em 2019 - um como Artista Revelação e outro por Melhor Gravação Dance com a música "Electricity" - convidou Alok para regravar a sua nova música de sucesso "Physical", o que para Alok fluiu naturalmente já que admirava a música.

"'Physical' já fazia parte da minha playlist desde que foi lançada. Tem algo nela que me conecta bastante, com uma linguagem muito atual e ao mesmo tempo com algo que me remete a lembranças boas do passado. Sobre o remix, eu me sinto mais a vontade em aceitar convites quando eu gosto muito do projeto, fica mais autêntico produzir com algo que você realmente goste", declarou o DJ em nota oficial.

Ainda nesta quinta, os artistas se encontraram em uma live no Instagram às 15h, para falar sobre a novidade.

Após ganhar o prêmio considerado o Grammy da Música Eletrônica, o Winter Music Conference, na categoria de Best Remix com a música "Piece Of Your Heart" do Meduza, Alok vem investindo cada vez mais na carreira internacional.

Por conta do avanço do novo coronavírus, o DJ teve cancelar as turnês que seriam realizadas no mês de março nos Estados Unidos e, em abril, na China. Ambas teriam duração de 15 dias.

"Physical", música de Dua Lipa que ganhou o remix de Alok, faz parte do novo álbum da cantora "Future Nostalgia", lançado no último dia 27 de março. Este, é o segundo CD de estúdio da britânica pela Warner Music.