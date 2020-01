Alok gravou cenas de série da Netflix no Réveillon 2020 de Fortaleza; assista

Cearenses e turistas que curtiram o Réveillon 2020 de Fortaleza irão aparecer na nova série do DJ Alok que será disponibilizada no Netflix. Antes da virada do ano, ainda no palco, o artista revelou a gravação para o público.

"Guardei a grande surpresa para o final. Nesse exato momento estamos gravando e registrando uma série exclusiva para o Netflix e vocês todos foram escolhidos nessa noite para, jutamente comigo, fazer história e eterniza esse momento. A gente tem camêra registrando do prédio também", disse Alok. O DJ não informou a data que será divulgada a nova série.

Essa é a segunda produção elaborada para o Netflix em que o artista participa. Alok aparece no filme, gíria de beijos e abraços para os norte-americanos. A obra mostra como funciona um grande festival e as dificuldades na carreira de um DJ.

Cenários cearenses

Essa é a segunda produção audiovisual disponibilizada no Netflix com cenas em Fortaleza. O youtuber Whindersson Nunes produziu o especial "Adulto" em dezembro de 2018, no Centro de Formação Olímpica (CFO). O stand-up leva no roteiro experiências da fase adulta do nordestino, como o casamento com a cantora Luísa Sonza.