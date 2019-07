Alok e Romana Novais estão esperando primeiro bebê

Durante apresentação no festival Tomorrowland, o DJ brasileiro Alok compartilhou que ele e a esposa, Romana Novais, estão esperando o primeiro bebê. A revelação foi feita nesta sexta-feira (19), na Bélgica, ainda no meio do palco do show.

Romana, que estava entre o público do festival, recebeu as felicitações de amigos no local. "Anúncio incrível, Brasil, escute. Este jovem aqui vai ser papai", anunciou um homem no palco. Os fãs escutaram o anúncio e aplaudiram as novidades.

Os dois se casaram em janeiro deste ano, em uma cerimônia aos pés do Cristo Redentor. O casamento foi relizado por volta das 5h30 e foi celebrado com a presença de amigos e familiares.