Alok e Romana Novais definem nome do primeiro filho

Romana Novais, 27, e Alok, 28, finalmente definiram o nome do primeiro filho do casal: Ravi. Através de uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira (10), os dois explicaram a escolha do nome.

"Já havíamos pensando no nome dele desde o ano passado quando eu imaginei a possibilidade dele estar a caminho. Apesar do significado ser lindo, pra ser sincera, naquela época escolhi mais por ser um nome diferente, em sânscrito pra combinar com o nome do Alok e por está ligado à natureza", escreveu Romana na legenda de uma foto em seu Instagram.

"Ravi, você carrega a simbologia do sol e reflete portanto a luz, o poder.... E é exatamente isso... te sentimos desde quando você só estava nos planos de Deus, e você foi forte e chegou para mostrar que por mais que exista dias cinzentos o sol sempre aparece", concluiu.

Em agosto, o casal promoveu um chá revelação para descobrir que o primeiro filho do casal seria um menino. O DJ brasileiro compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que os dois estouram um balão e, logo em seguida, pedaços de papel azul caem sobre eles, indicando que o bebê é do sexo masculino.

O anúncio para o público de que Romana está grávida aconteceu durante uma das apresentações de Alok no festival Tomorrowland deste ano. "Brasil, preste atenção! Este homem vai ser papai. Façam muito barulho para Daddy Alok", brincou o apresentador, antes do DJ começar o primeiro dos três shows que fez na Bélgica.

Esta não é a primeira vez que o casal sente a sensação de esperar o primeiro filho. No início de 2018, Romana Novais teve um aborto espontâneo e acabou perdendo o 1º filho do casal, que estava com sete semanas de vida.

Alok e a médica Romana se casaram em janeiro deste ano aos pés do Cristo Redendor com o nascer do sol. Em uma cerimônia reservada para as 30 pessoas mais próximas do casal, todos, inclusive o noivo, vestiram branco na ocasião.