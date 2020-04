Alok é a segunda atração do projeto 'Em Casa' da Globo

Após sucesso com apresentação de Ivete Sangalo, a segunda edição do projeto multiplataforma da Globo, o 'Em Casa', traz show online de Alok neste sábado (2) com transmissão ao vivo na TV e em plataformas digitais.

O DJ adianta que quer levar alegria, motivação e conscientização por meio de sua participação diretamente de casa. O setlist já foi definido e ele promete remixes de várias músicas clássicas nacionais e internacionais, além dos seus maiores hits.

Estreante em live nesse formato, Alok revela estar com grandes expectativas. "Estou muito empolgado, muito feliz e me preparando bastante para este momento. Vai ser uma apresentação muito diferente do que estou habituado a fazer. Vou sair um pouco da minha zona de conforto, mas estou superanimado pra esse novo desafio".

O pai do pequeno Ravi, de 3 meses, ainda revelou se o público vai poder vê-lo durante o show: "ele vai estar lá, só não sei se acordado ou dormindo", brinca.

Amante dos games, Alok participará ainda de uma transmissão especial com partidas de jogos online antes do show começar no canal do YouTube do SporTV, o e-SporTV.

O show será transmitido pela TV Globo, Globoplay, Multishow, plataformas digitais e redes sociais.