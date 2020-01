Alok deixa a maternidade com o filho ao som de "Nunca Mais Eu Vou Dormir"

O DJ Alok chamou atenção do público nas redes sociais ao sair da maternidade com a esposa e o filho, neste domingo (12). Ele publicou um vídeo com o pequeno Ravi ao som de "Nunca Mais eu Vou Dormir", uma referência ao que ele irá enfrentar nos próximos anos em casa. O bebê nasceu na última sexta-feira (10), alguns dias antes do que era previsto.



Foi intenso e estamos em êxtase até agora. Quero compartilhar detalhes da chegada dele, mas já quero adiantar que foi a melhor experiência da minha vida!", comentou o DJ na rede social.



Assista:



Ravi nasceu de parto normal humanizado às 08h20 do último dia 10, no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo. O DJ chegou a compartihar uma foto com o filho nos braços de Romana, logo ao sair da maternidade. Alok e Romana se casaram em janeiro de 2019 em uma cerimônia no pé do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (RJ).