Alinne Moraes compartilha registro de gravações de nova novela das 21h ao lado de Cauã Reymond

Uma das personagens da novela ‘Um Lugar ao Sol’, da autora Lícia Manzo, Alinne Moraes compartilhou foto ao lado de Cauã Reymond, colega de trabalho e ex-namorado, nos bastidores das gravações do folhetim, interrompidas por conta da pandemia do novo coronavírus.

"Antes da quarentena, eu estava gravando com o Cauã Reymond a novela da Lícia Manzo. Novela linda! Dirigida pelo Maurício Farias. Achei esse TBT no rolo de câmera. Espero que logo logo a gente retome as gravações”, escreveu Alinne.

Devido as paralisações, a novela não tem previsão de estreia, mas deve substituir ‘Amor de Mãe’, que também teve as gravações paralisadas, na faixa das 21h.