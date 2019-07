Aline Riscado está namorando ator americano famoso, afirma publicação

A dançarina brasileira Aline Riscado está namorando o ator norte-americano Marlon Wayans, conhecido pelos filmes "As Branquelas" e "Todo Mundo em Pânico". A informação é do portal "O Dia", do colunista Léo Dias. Segundo o site, os dois se conheceram no Carnaval deste ano e, desde então, Aline tem feito uma série de viagens aos Estados Unidos para manter o relacionamento.

Recentemente, a ex-bailarina do Domingão do Faustão compartilhou vários cliques no Instagram de um ensaio feito em Nova York. Mesmo com as informações divulgadas, a assessoria de Aline Riscado afirmou não comentar detalhes da vida pessoal da musa.

O último namoro confirmado por Aline acabou ainda no ano passado, quando foi anunciado o rompimento com o ator Felipe Roque. Riscado também já foi casada com o empresário e lutador Rodrigo Riscado, relacionamento que resultou no nascimento do filho Nathan, hoje com oito anos.