Aline Barros se apresenta em Fortaleza nesta quarta (3) e fala sobre sucessos da carreira

De passagem em Fortaleza nesta quarta-feira (3), a cantora gospel Aline Barros, conhecida por sucessos como "Usa-me" e "Autor da Vida", conta ainda receber carinho e reconhecimento do público evangélico e, além disso, das famílias pelo país. Nas vésperas de lançar um novo projeto musical, o EP "Reino", a artista se apresenta durante o primeiro dia da ExpoEvangélica, realizada no Centro de Eventos do Ceará entre os dias 3 e 6 de julho.

Segundo ela, a Capital cearense é um dos lugares que escolhe para visitar além das apresentações. "Eu fico muito feliz porque recebo sempre muito carinho e não só dos evangélicos. Os eventos onde compareço recebem muitas famílias e é muito bom ver tudo isso. Já são cerca de 25 anos de carreira e tenho colhido os frutos, os resultados de tudo isso. É bom que em todo esse tempo pude presenciar muitas pessoas acolhidas com as minhas canções", afirmou em entrevista ao Verso.

Hoje, se preparando para apostar ainda mais nas plataformas de streaming, ela ressalta como presenciou as mudanças no mercado musical. "Eu passei por duas situações de transição na música. Quando era vinil e passou pra CD, eu estava lançando ainda o meu primeiro disco. Agora estou presenciando essa mudança para as plataformas digitais e a gente acaba aprendendo e amadurecendo durante essa caminhada no meio de trabalho", comentou. Ela diz acreditar nas coisas boas que conseguiu alcançar com o poder do trabalho realizado.

Sobre a apresentação nesta quarta, ela afirma que os grandes sucessos não podem faltar, mesmo com um tamanho reduzido no palco. "Essa é a primeira vez que venho na feira e é um espaço muito legal para me apresentar". Enquanto isso, sobre os próximos passos, ela não hesita: "A vida acaba sendo uma escola, vamos acabando aperfeiçoando o que fazer. Tudo é um desafio também, conquistar algo bom de novo", finaliza.