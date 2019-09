Alimentos líquidos: descubra os aliados da hidratação do corpo

Você já se deu conta de que a água não é a única fonte de hidratação do corpo? Dentre os alimentos naturais, várias opções de frutas, legumes, verduras e grãos possuem em sua composição alto teor do líquido, tornando-os ótimos aliados contra a desidratação, especialmente, na região Nordeste, onde o clima é quente o ano inteiro.

A grande perda de água por um período extenso pode causar sérias consequências no organismo, como queda da pressão arterial, maior viscosidade no sangue, dores de cabeça e influência no desempenho das atividades ao longo do dia, além de problemas intestinais, conforme explica a nutricionista Camila Pedrosa da Viver Nutrição e Gastronomia. Responsável pelo transporte dos nutrientes pelo corpo, a falta do líquido causa a não absorção por completa, acarretando vários problemas, a exemplo de pele e de unhas.

Inicialmente, a desidratação se manifesta por tontura, sede, dor de cabeça, pele seca, urina escura ou concentrada. Em adultos, é motivo de preocupação quando a pessoa perde em torno de 3% do volume de água do corpo. Já em crianças, os sintomas são boca seca, febre de baixo grau e diminuição do volume de micção.

Opções variadas

De acordo com a nutricionista, tem alimentos que são ricos em líquido, bem como o arroz integral cozido que apresenta cerca de 70,1% de água na composição, além de ser rico em fibras e vitaminas do complexo B. O feijão é outro indicado. Rico em proteínas e outros nutrientes, na versão carioca, mais de 80% é de líquido. Entre os legumes e verduras, a orientação fica para a cenoura, abobrinha, espinafre, alface, couve e agrião.

Excelentes aliadas, as frutas, além de serem de fácil consumo, possuem as características necessárias para o bom funcionamento do organismo. As mais conhecidas, justamente por serem mais ‘molhadas’, são melancia, melão e morango - todas com mais de 90%. Mas, a banana, apesar de maciça, também é uma ótima fonte de hidratação, com mais de 70% de água na composição. Assim como o abacate, que tem mais de 80%, e atua na diminuição das taxas de colesterol ruim (LDL) e no aumento do bom (HDL). Segundo Camila, “de maneira geral, a maior parte da composição desses alimentos (frutas e verduras) é feita de água”.

Cuidados

Entretanto, a nutricionista alerta que esse consumo não deve substituir ou diminuir a ingestão de água, pois elas são apenas aliadas, e a quantidade ideal do líquido varia de pessoa para pessoa e o cálculo mais preciso é de 35ml para cada quilograma. Por exemplo, se um indivíduo pesa 60kg, ele precisa de 2,1 l para um bom funcionamento do organismo. Mas, fatores como a idade podem reduzir essa medida.

Além disso, outro cuidado é quanto à questão de sucos ou picolés caseiros. Na tentativa de se refrescar, eles são opções práticas e rápidas. “O problema é que as pessoas tendem a adoçar e o açúcar deve ser usado apenas em algumas exceções. Além do que costumam excluir o consumo da fruta e aí tem a perda das fibras, das vitaminas ao ser consumida direto”, explica Camila.

Caso opte por isto, a dica da nutricionista é produzir com água de coco e frutas mais adocicadas, de modo a substituir o uso do açúcar. O coco tem ainda propriedades que auxiliam na redução do peso, da pressão arterial, na nutrição da pele e do cabelo, na desintoxicação, no controle da tensão, no melhor funcionamento dos rins.

Outra precaução é evitar o consumo de bebidas industrializadas, como cervejas ou refrigerantes, pois, segundo a especialista, ambas passam uma falsa sensação de hidratação. “Normalmente, elas são servidas geladas, por isso o alívio imediato do calor, mas o que acontece é o oposto. Além disso, são as bebidas calóricas que causam inchaço em quem consome”. A cerveja, por exemplo, é altamente diurética , entretanto, é isto que causa uma maior perda de água.